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Пандемия COVID-19

В Красноярском крае число случаев заражения COVID-19 выросло в три раза

Только за прошедшие сутки заболели более 4,6 тыс. человек

КРАСНОЯРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Заболеваемость COVID-19 за прошедшую неделю выросла в Красноярском крае в три раза. Об этом в официальном Telegram-канале сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

"Число заболевших коронавирусной инфекцией на прошедшей неделе по сравнению с предыдущей увеличилось более чем в три раза. Рост заболеваемости регистрируется среди всех возрастных групп, но, в отличие от прошлых периодов, чаще в эпидемический процесс вовлекалось детское население. В то же время большинство заболевших имели легкие или бессимптомные формы", - сообщил он, добавив, что только за прошедшие сутки заболели более 4,6 тыс. человек.

При этом количество госпитализированных в среднем за прошедшую неделю не превышало 10% от общего числа заболевших. Основное количество заболевших приходилось на столицу региона - Красноярск, но активизировался рост и в других городах края. На штамм "омикрон", который был зарегистрирован в крае в средине января, сейчас приходится 75% проб.

С начала пандемии, по данным федерального оперативного штаба, в Красноярском крае выявлено более 208 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, около 174 тыс. пациентов выздоровели, 9,5 тыс. человек умерли.

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РоссияПандемия COVID-19
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