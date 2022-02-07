В Красноярском крае число случаев заражения COVID-19 выросло в три раза

КРАСНОЯРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Заболеваемость COVID-19 за прошедшую неделю выросла в Красноярском крае в три раза. Об этом в официальном Telegram-канале сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

"Число заболевших коронавирусной инфекцией на прошедшей неделе по сравнению с предыдущей увеличилось более чем в три раза. Рост заболеваемости регистрируется среди всех возрастных групп, но, в отличие от прошлых периодов, чаще в эпидемический процесс вовлекалось детское население. В то же время большинство заболевших имели легкие или бессимптомные формы", - сообщил он, добавив, что только за прошедшие сутки заболели более 4,6 тыс. человек.

При этом количество госпитализированных в среднем за прошедшую неделю не превышало 10% от общего числа заболевших. Основное количество заболевших приходилось на столицу региона - Красноярск, но активизировался рост и в других городах края. На штамм "омикрон", который был зарегистрирован в крае в средине января, сейчас приходится 75% проб.

С начала пандемии, по данным федерального оперативного штаба, в Красноярском крае выявлено более 208 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, около 174 тыс. пациентов выздоровели, 9,5 тыс. человек умерли.