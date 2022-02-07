Праздничная программа в честь Дня российской науки пройдет на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 7 февраля./ТАСС/. Специальную программу в честь Дня российской науки подготовили на ВДНХ в Москве. Так, например, 8 февраля пройдут экскурсии, мастер-классы и многое другое, об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков.

"8 февраля отмечается День российской науки. Именно в этот день в 1724 году по распоряжению императора Петра I в России была учреждена Академия наук. Также 8 февраля 1834 года родился выдающийся русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев. Традиционно в честь праздника Главная выставка страны подготовила специальную программу: тематические экскурсии и онлайн-активности. Участие бесплатное, по предварительной регистрации", - сказал Жестков.

Так, например, 8 февраля в 13:00, 15:00, 17:00 в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ проведут бесплатные тематические экскурсии "Химия и космос". Вместе с экскурсоводом посетители совершат виртуальное путешествие по Солнечной системе и определят, химический состав каких планет позволяет задумываться о существовании жизни на них. Гости познакомятся с занимательными научными фактами, смогут по-новому взглянуть на периодическую таблицу Менделеева и узнать о происхождении некоторых ее элементов.

"Также 8 февраля в 18:00 в центре славянской письменности "Слово" проведут тематическую экскурсию, на которой гостям расскажут какие научные открытия были сделаны российскими лингвистами, археологами и историками. Посетители смогут рассмотреть редкие находки: берестяные грамоты, деревянные церы и писала. На экскурсии также расскажут о Петре Первом - основателе Российской академии наук - и о других исторических личностях, внесших свой вклад в российскую науку. Для участия необходима предварительная регистрация", - сказал Жестков.

Помимо этого в этот день все желающие могут присоединиться к бесплатной обзорной экскурсии по территории ВДНХ. Во время прогулки гости узнают о научно-техническом векторе развития выставки. Встреча с экскурсоводом в 13:00 в инфоцентре в арке Главного входа (левое крыло). Участие по предварительной регистрации. В группе не более 20 человек. В 15:30 гостей ВДНХ приглашают на бесплатную экскурсию по экспозиции музея ВДНХ. Экскурсия проводится по предварительной регистрации. В группе не более 15 человек.

О правилах посещения

Центр "Космонавтика и авиация", центр славянской письменности "Слово", музей ВДНХ, а также павильон "Рабочий и колхозница" и павильон № 25 "Нефть" работают в формате COVID-free. При посещении музейно-выставочных площадок необходимо предъявить QR-код: вакцинированного, переболевшего либо выданный после отрицательного ПЦР-теста. Дети до 14 лет могут посетить площадки в сопровождении взрослых, имеющих QR-код, дети от 14 до 18 лет - без QR-кода и сопровождения.