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В Хабаровске открыли памятные доски пилотам, погибшим при крушении самолета у Нелькана

Трагедия произошла 15 ноября 2017 года

ХАБАРОВСК, 7 февраля. /ТАСС/. Памятные доски пилотам, погибшим при крушении самолета у села Нелькан на севере Хабаровского края, открыли в Хабаровске. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале. 

"Сегодня в торжественной обстановке открыли Памятные доски пилотам, погибшим при исполнении служебного долга. Мы поддержали инициативу родных и увековечили имена героев - командира разбившегося экипажа самолета L-410 Игоря Шумакова и пилота Александра Зуева - на фасадах гимназии № 4 и школы № 80 в Хабаровске, в которых они учились", - написал Дегтярев.

За проявленное мужество, отвагу и решительность при спасении людей в экстремальных условиях президент России Владимир Путин посмертно наградил пилотов Шумакова и Зуева орденом Мужества.

Трагедия произошла 15 ноября 2017 года в селе Нелькан Аяно-Майского района. Там потерпел крушение регулярный пассажирский рейс. Жертвами авиакатастрофы стали шесть человек - пассажиры и члены экипажа, выжила только трехлетняя девочка. "Летчики до последних секунд собственной жизни боролись за тех, кто был на борту", - добавил губернатор.

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РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский край
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