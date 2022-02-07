Депутаты Приморья предлагают усыплять агрессивных бездомных собак после карантина

ВЛАДИВОСТОК, 7 февраля. /ТАСС/. Депутаты Приморья на внеочередном заседании в понедельник приняли решение направить обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором, в частности, предлагают на федеральном уровне закрепить в законе возможность умерщвления бездомных собак через 10 дней карантина, если животное агрессивно.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписал постановление о введении в крае режима повышенной готовности в связи с активностью бездомных собак и случаями нападения на людей. Депутаты предлагают внести ряд изменений в федеральный закон № 498 "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменении в отдельные законодательные акты РФ".

"Первый ключевой момент это касаемо умерщвления. Через 10 дней, если собака признается агрессивной специалистом, чтобы происходило уже ее непосредственная ликвидация. Срок 10 дней это срок карантина, <...> нецелесообразно дальше мучить собаку, мучить всех остальных и тратить серьезные средства на ее содержание. Таким образом, количество агрессивных собак на улице будет сокращено", - сообщил председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Андрей Андрейченко.

Кроме того, депутаты предлагают дополнить федеральное законодательство нормами об обязательном маркировании и учете домашних животных, особенно собак, а также введении ответственности за их самовыгул. В обращении содержится и предложение о предоставлении органам местного самоуправления права использовать средства местных бюджетов на выполнение переданных полномочий по обращению с животными, если выделенного объема субвенций недостаточно.

Как отметил член комитета законодательного собрания края по социальной политике и защите прав граждан, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Слепченко, в 2021 году было зарегистрировано 202 случая нападения собак на людей, 55 человек пострадали от укусов. В настоящее время в муниципальных образованиях края насчитывается 4 500 собак без владельцев.