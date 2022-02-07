Выявлено несколько болезненных кожных проявлений омикрон-штамма

ЛОНДОН, 7 февраля. /ТАСС/. Британские врачи, создавшие приложение ZOE COVID для изучения данных о пациентах с коронавирусом, определили несколько болезненных кожных проявлений омикрон-штамма, которые могут беспокоить в течение нескольких месяцев. Об этом сообщает газета Daily Express .

Один из симптомов заболевания - "ковидные пальцы". Пальцы ног могут быть красными, фиолетовыми, воспаленными, иногда с сыпью и волдырями. Кроме того, у пациентов могут потрескаться или воспалиться губы. Еще одним проявлением становится сухость кожи, напоминающая экзему, которая появляется "на груди и шее - местах, куда попадают солнечные лучи".

У заболевших может появиться сыпь, напоминающая потницу или крапивницу. Она покрывает небольшие участки, обычно на руках, ногах и локтях. Другое высыпание схоже со следами обморожения - выпуклые пурпурные или красные болезненные пятна. Об этом симптоме часто сообщают молодые люди.

Ранее специалисты назвали основными симптомами заболевания штаммом коронавируса "омикрон" першение в горле, субфебрильная лихорадка с невысокой температурой, мышечные боли (миалгия).

Всемирная организация здравоохранения 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.