Путин поздравил Ассоциацию анимационного кино с 10-летием со дня создания

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Ассоциация анимационного кино (ААК) за 10 лет существования объединила мощные творческие силы ведущих представителей отрасли, а также внесла значимый вклад в развитие традиций и популяризацию отечественной анимации. Об этом говорится в поздравительной телеграмме президента РФ Владимира Путина, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Поздравляю вас с 10-летием создания Ассоциации анимационного кино. За прошедшее время ААК объединила вокруг востребованных временем задач мощные творческие силы - анимационные студии, продюсерские и лицензионные компании, профильные образовательные и общественные организации. Ваш значимый вклад в развитие легендарных традиций отечественной анимации, популяризацию ее достижений как в нашей стране, так и за ее пределами достоин глубокого уважения", - приводятся в телеграмме слова президента.

Одним из важных направлений работы ассоциации глава государства назвал привлечение в отрасль талантливой молодежи и повышение профессиональной подготовки специалистов в этой сфере кинематографа. "Желаю вам успехов и реализации намеченных планов", - заключил Путин.

Ассоциация анимационного кино, которая была основана в 2012 году, объединяет практически все индустриальные анимационные студии страны. В состав ААК входят продюсерские и лицензионные компании, дистрибьюторы, телеканалы, общественные организации, образовательные учреждения, работающие в сфере анимации. Организация, в частности, лоббирует интересы отрасли на всех уровнях государственной власти, развивает инфраструктуру индустрии, продвигает отечественную анимацию в России и за рубежом.