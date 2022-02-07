Эксперт: коронавирус продолжит мутировать в сторону большей заразности и меньшей тяжести

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Коронавирус, вероятно, в дальнейшем продолжит мутировать в сторону большей заразности и меньшей тяжести заболевания. Об этом сообщила в понедельник заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в эфире телеканала "Россия 24".

"Такое может быть, но более вероятно, что мутации SARS-CoV-2 пойдут по тому пути, по которому сейчас движутся, то есть в сторону увеличения заразности, но не утяжеления клинического течения заболевания", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности появления нового штамма коронавируса в ближайшее время.

При этом Пшеничная отметила, что если вирус будет мутировать в сторону более тяжелого течения заболевания и меньшей заразности, то возможен возврат к отмененным ограничительным мерам.

Ранее Пшеничная сообщила, что в России наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом. По ее словам, несмотря на рост количества заболевших, число отсроченных госпитализаций и летальных исходов не увеличилось.