В Забайкалье вдвое увеличат финансирование на закупку лекарств для больных коронавирусом

Как сообщила ранее глава краевого Минздрава, при прежнем финансировании в 40 млн рублей обеспеченность лекарствами для амбулаторных больных составляла 60%, при этом в Забайкалье с середины января отмечается резкий рост заболеваемости коронавирусом. В воскресенье зарегистрировано 1 203 случая заражения - это максимальный для региона показатель за все время пандемии. Минздрав края перевел все амбулаторные и стационарные службы в режим повышенной готовности.

"На приобретение лекарств для амбулаторных пациентов краю выделено дополнительное финансирование в размере более 40 млн рублей. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. На этой неделе мы ожидаем федеральное финансирование. Министерством лекарства зарезервированы", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Оксаны Немакиной.

С 10 января в регионе действует система QR-кодов о вакцинации на входе в торговые и торгово-развлекательные центры, а также при обслуживании посетителей в непродовольственных магазинах. До 1 марта запрещены все массовые мероприятия с участием детей.