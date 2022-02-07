Более 3 тыс. дополнительных мест для захоронения создадут на кладбище Мурманска

МУРМАНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Более трех тысяч новых мест для захоронения на городском кладбище Мурманска будут создано до 1 мая 2022 года, это решит проблему с их нехваткой, которая возникла из-за нарушения выполнения контрактов на расширение территории и несвоевременного ввода в эксплуатацию новых участков. Об этом сообщил вице-губернатор Юрий Сердечкин.

В феврале прокуратура Мурманской области начала проверку из-за нехватки мест на кладбище Мурманска. Как сообщалось, оставшегося участка городского кладбища Мурманска может хватить для захоронения умерших примерно на месяц.

"До 1 мая будет создано более трех тысяч новых мест [на городском кладбище Мурманска], что снимет ту напряженность, которая сложилась", - сказал Сердечкин.

Вице-губернатор отметил, что уже на текущей неделе подрядная организация приступит к формированию нового участка, подготовит его для того, чтобы на нем можно было осуществлять захоронения. "А с начала следующей недели к работе приступит еще одна организация, что существенно усилит текущие мощности у организации, которая, очевидно, не справляется со своей задачей", - заключил он.

Как ранее сообщали региональные власти, проблема с нехваткой мест сложилась из-за того, что часть муниципальных контрактов на расширение территории кладбища, заключенных администрацией Мурманска в 2019-2020 годах, выполнена лишь частично и с огромным числом нарушений. Один из секторов кладбища не введен в эксплуатацию, отдельные секторы так и не были построены. Один из контрактов был расторгнут в одностороннем порядке, по ранее заключенным контрактам идут судебные тяжбы.

В Мурманске с населением около 300 тыс. человек работает одно кладбище, которое располагается в 15 км от города. Оно существует с 1971 года. По данным из открытых источников, на территории, занимающей около 100 гектаров, находится более 100 тысяч захоронений.