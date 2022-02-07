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Пандемия COVID-19
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Гинцбург заявил, что до 95% всех случаев заболеваемости ковидом в Москве - это "омикрон"

Директор Центра имени Гамалеи добавил, что еще до 5% случаев приходится на "дельту"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. До 95% случаев заболеваемости ковидом в Москве - это омикрон-штамм. Об этом заявил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия-24".

"В Москве сейчас, по всей видимости, 90-95% [тех], кто заболевает ковидом, <...> - это "омикрон", - сказал он.

Гинцбург добавил, что до 5% случаев приходится на "дельту".

По его словам, вакцинация по-прежнему остается лучшей защитой от заражения, поскольку воздействует на те части вируса, которые даже при мутациях остаются неизменными.

В Москве, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, зарегистрирован 2 495 891 случай заражения, умерли 39 434 человека. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Пандемия COVID-19Гинцбург, Александр Леонидович
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