В Заполярье в полтора раза увеличили финансирование для поддержки народа саами в 2022 году

МУРМАНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Финансирование поддержки коренных малочисленных народов севера (КМНС) саами в Мурманской области увеличено в полтора раза, до 23 млн рублей в 2022 году. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.

"На поддержку и развитие общинных форм хозяйствования и самозанятости, сохранение культурного наследия, традиций и обычаев в 2022 году выделены средства в размере 23,3 млн рублей. Это в полтора раза больше, чем в 2021 году", - сообщил глава региона.

Кроме того, Чибис отметил, что в этом году на 1,5 млн рублей увеличено финансирование субсидий для поддержки саамских общин. Общая сумма составит 5,1 млн рублей. "2022 год в России - год культурного наследия народов России. И мы со своей стороны продолжим поддержку общин и будем выделять гранты для популяризации саамской культуры", - резюмировал он.

В Мурманской области проживает более 1,5 тыс. представителей народа саами.