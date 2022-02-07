У замглавы Минпросвещения Раковой нашли туристический бизнес в Греции

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Бывшая замглавы Минпросвещения Марина Ракова, обвиняемая в мошенничестве, имеет бизнес по аренде квартир в Греции, которым она владела в том числе в период нахождения на должности замминистра. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

"Ракова Марина Николаевна с 2011 года является владельцем туристического бизнеса Helios Peristillion Touristic Bussiness. Название ее компании - Aliki Beach, она имеет помещения в городах Алики, Галатас, Порос. Компания занимается арендой квартир", - сказал собеседник агентства. По его словам, Ракова также имеет квартиру в Афинах.

Согласно российскому законодательству, госслужащим запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.

Дело Раковой

По версии следствия, Ракова на должности главы "Фонда новых форм развития образования" вступила в сговор с исполняющим обязанности генерального директора фонда Максимом Инкиным, его сообщниками, а также со своим гражданским мужем Артуром Стеценко. Фигуранты заключили между ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" и Стеценко подложные трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним.

Уголовное дело, по которому проходят Ракова и ее муж, возбуждено по факту хищения мошенническим путем денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". Помимо Раковой и ее мужа, были арестованы бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, ректор "Шанинки" Сергей Зуев. Они содержатся под стражей, никто из них вину не признает. Еще одним фигурантом дела стала исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Она признала свою вину в хищении денег и была переведена под домашний арест.