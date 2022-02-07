Экспертиза изъятой техники группировки Lurk не выявила факта атаки на правительство США

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Экспертиза изъятой у участников хакерской группировки Lurk техники не выявила следов атак на серверы американского правительства. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее в ходе выступления с последним словом лидер группировки Константин Козловский заявил, что выполнял задания курировавших силовиков, среди которых было вмешательство в избирательную кампанию США. "Экспертизу проводили силовики совместно с ведущими компаниями в области информационной безопасности России, была проверена вся изъятая техника, носители информации, средства связи. Фактов атак на правительство США не выявлено. В изъятой переписке между членами группы это также не обсуждалось", - сказал собеседник агентства

Он добавил, что в ходе следствия не установлена связь между Козловским и какими-либо сотрудниками ФСБ. "Если проследить за его заявлениями, то они всегда следуют после громких хакерских тем в СМИ, к которым он пытается привязать свое уголовное дело: сначала это было "русское вмешательство" в выборы США, затем, когда в СМИ появилась информация об аресте сотрудников Центра информационной безопасности ФСБ, он упомянул и ее. Даже в опубликованном Минюстом США списке причастных к атаке на американские информационные ресурсы нет ни самого Козловского, ни других участников группировки Lurk", - пояснил источник.

О задержании группы хакеров Lurk стало известно 1 июня 2016 года. На скамье подсудимых находятся 22 человека. По версии следствия, участники хакерской группы похитили 1 млрд 264 млн рублей из коммерческих компаний и банков. Также они взломали сеть екатеринбургского аэропорта Кольцово и скопировали информацию с серверов.

В зависимости от роли каждого подсудимым инкриминируется ч. 4 ст. 159.6 УК РФ ("Мошенничество в сфере компьютерной информации в особо крупном размере, совершенное группой лиц"), ст. 210 УК РФ ("Организация либо участие в преступном сообществе"), ч. 2 ст. 273 УК РФ ("Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ"), ч. 3 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации").