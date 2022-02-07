В Северной Осетии заболеваемость коронавирусом среди детей снизилась на 48,7%

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 февраля. /ТАСС/. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией среди детей снизилась в Северной Осетии почти на 49%. Об этом сообщил в понедельник на заседании оперштаба главный санитарный врач республики Алан Тибилов.

"За неделю заболеваемость новой коронавирусной инфекцией на 48,7% меньше среди детей. Коэффициент распространения заболевания снижался с 1,68 - на 31 января - до 1,05 на 6 февраля", - сказал Тибилов.

Он отметил, что в республике также наблюдается снижение числа внебольничных больных и летальных исходов.

По словам министра здравоохранения Сослана Тебиева, всего в ковид-стационарах лечатся 810 человек, развернуто 950 коек. Провакцинировано 46,2% от общего числа населения, подлежащего вакцинации.