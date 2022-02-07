Выполнение плана по вакцинации от ковида в Липецкой области приблизилось к 99%

ТАСС, 7 февраля. Более 742 тыс. жителей Липецкой области сделали прививку от коронавируса, из них дважды - почти 719 тыс., что составляет около 99% от плана по вакцинации взрослого населения. Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы администрации региона.

"Привито однократно 742 427 человек. Двукратно привито 718 668 человек", - говорится в сообщении.

Всего в регионе планируют привить 80% взрослого населения, или 730 008 человек. По данным пресс-службы, повторную вакцинацию прошли более 230 тыс. жителей региона, 240 подростков сделали прививку вакциной "Спутник-М".

В области отмечается рост заболеваемости коронавирусом: с 3 января ежесуточное число заражений увеличилось в 10 раз - с 90 до 910. По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в регионе выявлено более 98,7 тыс. случаев заражения, выздоровели более 83,9 тыс. человек, более 3 тыс. умерли. С марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим. Для посещения ряда заведений общепита, театров, музеев необходимо показать ковид-сертификат. В настоящее время в больницах региона для пациентов с ковидом развернуто 1 450 коек, из них свободно 19,7%.