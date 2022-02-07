Более 3 млрд рублей направят на развитие первичного звена свердловской медицины

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Более 3 млрд рублей направят на выполнение программы модернизации первичного звена здравоохранения Свердловской области в 2022 году, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Всего на выполнение программы модернизации первичного звена здравоохранения Свердловской области в 2022 году направлено 3,17 млрд рублей. Деньги будут израсходованы на капремонт зданий поликлиник, приобретение и монтаж модульных ФАПов, оснащение больниц медицинским транспортом и оборудованием", - говорится в сообщении. В частности, Артемовская центральная районная больница получит более 100 млн рублей на капитальный ремонт нескольких больничных зданий. В учреждении также появится второй компьютерный томограф.

Региональная программа, разработанная по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева, начала реализовываться в 2021 году, она рассчитана до 2025 года. За 2021 год на ее мероприятия израсходовано также более 3 млрд рублей.

"На эти средства в селах возведено 11 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и здание общей врачебной практики, приобретено 276 единиц автомобильного транспорта для амбулаторной службы и отделений скорой медицинской помощи, капитально отремонтировано 26 объектов 20 организаций здравоохранения, в больницы поставлено около 1,5 тыс. единиц современного медицинского оборудования", - уточнили в департаменте, отметив, что выполнение мероприятий программы способствует достижению целевых показателей национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография".