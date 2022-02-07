В России за сутки госпитализировали 10 843 человека с коронавирусом

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю выросла на 63,04%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей - на 30,6%. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

По данным штаба, заболеваемость выросла в 84 из 85 регионов, при этом в 26 рост превысил средний по стране. Число госпитализаций из-за новой болезни увеличилось в 83 субъектах Федерации, в 43 из них увеличение произошло сильнее, чем по России в целом. В Москве за неделю заболеваемость снизилась на 5,7%.