{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

В России за сутки госпитализировали 10 843 человека с коронавирусом

Показатель числа госпитализаций за неделю вырос на 30,6%
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю выросла на 63,04%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей - на 30,6%. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

По данным штаба, заболеваемость выросла в 84 из 85 регионов, при этом в 26 рост превысил средний по стране. Число госпитализаций из-за новой болезни увеличилось в 83 субъектах Федерации, в 43 из них увеличение произошло сильнее, чем по России в целом. В Москве за неделю заболеваемость снизилась на 5,7%.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Подростки в возрасте от 14 лет смогут самостоятельно регистрироваться на портале госуслуг
Читать полностью