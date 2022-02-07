Россияне назвали самые доходные профессии

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Профессия политика является наиболее доходной по мнению каждого пятого (19%) участника опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В качестве примера других высокооплачиваемых профессий респонденты назвали специалиста в сфере компьютерных технологий и предпринимателя (по 13%), свидетельствуют результаты опроса, опубликованного на сайте центра в понедельник.

"Каждый пятый россиянин считает наиболее доходной профессию политика (19%), по 13% - IT-специалиста и предпринимателя, профессию юриста назвали 11%, а каждый десятый отметил высокий заработок у специалистов банковской, газовой и нефтяной сфер и у занятых в медицине (по 10%)", - говорится в сообщении.

За последние 15 лет россияне стали меньше считать доходными профессии в таких сферах, как юриспруденция (23% в 2006 году, -12 п. п.), предпринимательство (20%, -7 п. п.,), экономика (12%, -7 п. п.) государственная служба (7%, -5 п. п.,), а также банковское дело (14%, -4 п. п.). За это время возросла доля тех, кто считает наиболее высокооплачиваемой профессию IT-специалиста (4% в 2006 г. +9 п. п.), работника в таких сферах, как энергетика и нефтегазовая промышленность (3%, +7 п. п.) и медицина (5%, +5 п. п.). С 2006 года практически не изменилось представление россиян о доходности таких профессий, как работник сферы торговли и услуг (+0 п. п., 5%), а также образования (+1 п. п., 1%), строитель (+2 п. п., 3%), сварщик, токарь, слесарь и электрик (+2 п. п., 1%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12 сентября 2021 года. Объем выборки составил 1 600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.