В Москве выявили 15 442 случая заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 15 442 против 18 856 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

Что известно об омикрон-штамме коронавируса

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В относительном выражении прирост составил 0,6%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 511 333 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 83 против 81 днем ранее, до 39 517.

Ситуация в Подмосковье

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 12 230 против 10 443 днем ранее.

Всего с начала пандемии в области выявили 836 927 случаев заражения.

Ситуация в Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 13 372 против 21 448 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 157 352 случая заражения.