Минздрав Башкирии проверит законность увольнения трех медиков "скорой" Ишимбаевской ЦРБ

УФА, 7 февраля. /ТАСС/. Три человека, которые ранее объявили "итальянскую забастовку", были уволены из отделения скорой медицинской помощи (СМП) Ишимбаевской ЦРБ в Башкирии. По данному факту республиканский Минздрав начал проверку, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщил профсоюз медицинских работников "Действие", в субботу были уволены три фельдшера скорой помощи. По данным организации, коллектив отделения "скорой" начал "итальянскую забастовку" в виде отказа от работы по совместительству свыше основной ставки. Кроме того, были направлены жалобы в прокуратуру, а также готовятся иски о восстановлении на работе.

"В отделении СМП Ишимбаевской ЦРБ уволено три сотрудника в связи с нарушением служебных обязанностей. Министерством здравоохранения РБ будет проведена проверка законности их увольнения", - сказали в Минздраве.

По данным ведомства, два человека были уволены из-за прогула, а третий совершил некие действия, которые дают основания для утраты доверия со стороны работодателя. "Медицинская помощь в Ишимбайском районе по профилю СМП продолжается в полном объеме. Для укомплектации бригад скорой помощи в Ишимбайскую ЦРБ направлены 30 студентов старших курсов медколледжа и БГМУ", - добавили в ведомстве.

В официальном обращении профсоюза "Действие" указывается, что приказ о привлечении к работе за двойную оплату по производственной необходимости был действительно направлен работнику. Однако сделано это было за один день, а приказ направлен "Почтой России".

Коллективное обращение от 45 сотрудников скорой помощи Ишимбайской ЦРБ было опубликовано в конце января в открытой форме. В нем говорится о тяжелых условиях труда и низкой зарплате. В письме указывается, что с 4 февраля коллектив больницы перестанет работать больше, чем на одну ставку, а бригады будут выезжать на вызовы только в полностью укомплектованном виде.