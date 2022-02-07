В Латвии депутат считает русофобской идею исключить из школ русский как второй иностранный

РИГА, 7 февраля. /ТАСС/. Депутат Рижской думы Мирослав Митрофанов, представляющий оппозиционную партию "Русский союз Латвии" (РСЛ), считает русофобским заявление президента республики Эгилса Левитса о том, что вторым иностранным языком в школах страны должен быть один из официальных языков ЕС, а не русский.

"Пропаганда времен нацистской оккупации Латвии оправдывала зверства нацизма доводами расового превосходства. Логика нынешнего президента Латвии состоит в том, чтобы оправдать русофобию доводами культурного расизма", - говорится в заявлении Митрофанова, опубликованном в понедельник на странице РСЛ в Facebook.

При этом политик отмечает, что инициатива главы государства пока касается латышских школ, где русский язык до сих пор часто изучается как второй иностранный. "Для этого есть условия - и наличие учителей, и традиции старших поколений, и практическая польза от владения русским языком в этой части Европы", - подчеркивает депутат. "Пока речь идет лишь о выдавливании русского языка из латышских школ, но это не значит, что на следующем этапе тот же подход не будет применен в отношении условно русских школ, где до сих пор русский язык изучается на уровне промежуточного - между родным и иностранным", - считает Митрофанов.

"Еще в 90-е годы нельзя было помыслить, что президент какой-то страны будет обосновывать запреты на использование языка 40% жителей своей страны аргументами о принадлежности или непринадлежности этого языка к Европе. А Левитс это многократно делал. Получается, что Левитс не считает русский язык частью европейской культурной среды, и, соответственно, призывает удалить его из школ", - отмечает он.

Митрофанов считает, что такая политика президента Латвии является "признаком моральной деградации латышской элиты". "При этом надо отметить, что в целом в ЕС призывы к освобождению от какого-то языка, поскольку он якобы не является европейским, можно найти только в маргинальной неонацистской среде, и наоборот - общепринятой практикой является изучение языков соседей по стране или соседних стран, - отметил депутат. - Это вопрос морали и выгоды, а не исторической мести, как в случае с Левитсом".

Левитс 3 февраля на встрече с министром образования и науки Анитой Муйжниеце заявил, что один из официальных языков ЕС должен быть вторым иностранным языком в школах страны. Таким образом, школам Латвии следует отказаться от русского языка как второго иностранного. В Латвии проживают около 1,9 млн человек, примерно 40% из них составляет русскоязычное население. Единственным государственным языком в республике является латышский, а русский и все другие языки считаются иностранными.