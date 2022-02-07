В Волгоградской области план по вакцинации от коронавируса выполнен на 94%

ВОЛГОГРАД, 7 февраля. /ТАСС/. План по вакцинации жителей Волгоградской области от новой коронавирусной инфекции выполнен на 94%. Привито более 1,5 млн человек, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

"В Волгоградской области продолжается вакцинация и ревакцинация от коронавирусной инфекции - привито уже более полутора миллиона человек, или 94% от плана, установленного Минздравом РФ для Волгоградской области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в регионе фиксируется значительный рост ежедневных госпитализаций пациентов с ковидом. Так, в настоящее время в инфекционные госпитали поступает по 400 и более человек в сутки, что в два раза больше, чем месяц назад. 20% из них - дети и подростки. В реанимациях и палатах интенсивной терапии находятся 328 человек, что составляет порядка 10% от общего числа госпитализированных.

Ранее председатель комитета областной думы по охране здоровья Наталья Семенова сообщала, что в регионе началась вакцинация подростков. В область поступило 1,4 тыс. комплектов вакцины "Спутник М". Всего около 8 тыс. подростков и их родителей дали согласие на прививки.

По данным Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, всего в регионе выявлено около 150 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 6 тыс. человек.