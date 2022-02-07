МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Собственные аккаунты появятся у детей на портале госуслуг, а подростки в возрасте от 14 лет смогут регистрироваться в сервисе самостоятельно, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на оперативном совещании со своими заместителями.

"Подготовлено постановление правительства, которое позволит подросткам от 14 лет самостоятельно регистрироваться в системе, а за тех, кто младше, это сделают их мамы и папы", - сказал председатель кабмина. Он напомнил, что правительство постоянно расширяет функционал портала госуслуг, совершенствует сервисы, в том числе для детей, но пользоваться ими они пока могли только через учетную запись родителей. "Это не всегда удобно", - заметил Мишустин.

По его словам, теперь ребята смогут через собственные аккаунты зайти в свой электронный дневник, посмотреть оценки, узнать домашнее задание, а если молодой человек захочет подработать во время каникул, он также сам сможет оформить заявку.

"Это важное законодательное изменение избавит детей и их родителей от посещения инстанций и сбора документов", - резюмировал глава кабмина.

Кроме того, проинформировал он, в России теперь будет проводиться постоянный мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг. "Все организации, которые этим занимаются, станут направлять сведения в специальную информационную систему. Таким образом, мы создадим механизм оперативного получения и обработки данных обо всех государственных услугах, которые оказываются в нашей стране", - пояснил Мишустин.

По его словам, это позволит формировать предложения по повышению качества предоставления услуг и поможет сделать взаимодействие государства и гражданина максимально простым и необременительным, на что ранее обращал внимание президент РФ.