Воробьев заявил о нормализации ситуации с коронавирусом в Подмосковье

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в Московской области нормализовалась, регион вышел на плато по заболеваемости. Об этом в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Мы видим, что сейчас ситуация [с коронавирусом] нормализовалась. Мы уже, слава богу, не растем [по заболеваемости], но и не падаем. Но, в общем, вышли на так знакомое всем слово - "плато", - сказал он.

Воробьев отметил, что текущая волна коронавируса, вызванная новым штаммом "омикрон", значительно больше по сравнению с предыдущими штаммами. По его словам, для тех, кто вакцинирован, заболевание протекает гораздо легче.

"Но нагрузка на амбулаторное звено все эти недели была запредельная. Наши врачи <...> все направлены на консультации, помощь больным, вы знаете, что мы привлекли студентов. Но в любом случае, когда количество обращений растет с 24 тыс. до 130 тыс., очевидно, что есть очереди и есть особая работа, которая требует от медицинского сообщества, от наших дорогих врачей особых усилий", - добавил он.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 836 927 случаев заражения, в том числе 12 230 за последние сутки, выздоровели 664 192 человека, умерли 13 592. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в регионе прошли 4 875 011 человек, коллективный иммунитет составляет 71,5%.