Коэффициент распространения ковида в Москве упал до минимума за месяц

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве в понедельник опустился до 0,85 - минимума с 6 января 2022 года, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Это произошло на фоне заметного снижения числа выявляемых случаев заражения - за минувшие сутки в столице зарегистрировали 15 442 инфицированных, что стало минимумом с 20 января.

В России в целом показатель также снизился и составил 1,27. Он превышает единицу в девяти из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся.

Так, в Подмосковье индикатор составил 1,09, в Санкт-Петербурге и Ростовской области - 1,12, в Пермском крае - 1,25, в Самарской области - 1,32, в Свердловской - 1,34, в Красноярском крае - 1,6. В Воронежской области коэффициент опустился до 1,81, в Нижегородской - до 1,92.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.