Жители Подмосковья смогут открыть больничный через горячую линию "122"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Жители Московской области, имеющие симптомы ОРВИ и положительный тест на COVID-19, смогут открыть больничный лист с помощью горячей линии "122", об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Московской области пациенты с симптомами ОРВИ и подтвержденным COVID-19 теперь могут открыть больничный лист, не посещая поликлинику. Для этого необходимо позвонить в кол-центр по телефону 122", - говорится в сообщении.

Ранее в Московской области заработал сервис по дистанционному закрытию электронных больничных листов.

"Мы видим, какая нагрузка сейчас ложится на поликлиники региона. Поэтому мы ввели возможность открытия больничных листов через кол-центр 122. Оператор примет вашу заявку, после чего с вами свяжется врач, задаст уточняющие вопросы о вашем самочувствии, проведет аудиоконсультацию и откроет больничный. Листок нетрудоспособности будет открыт с даты поступления заявки в кол-центр 122", - приводятся в тексте слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.