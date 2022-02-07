Режим "черного неба" продлен в Минусинске еще на сутки

КРАСНОЯРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный среди жителей как режим "черного неба" и действующий в Минусинске уже более недели, продлен еще на сутки. Об этом говорится в распространенном сообщении Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Режим НМУ был введен в Красноярске, Минусинске и Назарово 27 января на сутки, затем несколько раз продлевался. В Красноярске он действует в третий раз с начала 2022 года. В 2021 году режим НМУ в краевом центре вводился 15 раз. В Назарово режим был снят 3 февраля, в Красноярске - 4 февраля. В Минусинске режим был продлен до 7 февраля.

"Режим неблагоприятных метеоусловий на территории г. Минусинска продлен до 19:00 (15:00 мск) 8 февраля", - сообщили в ведомстве.

По данным ведомства, в Минусинске зарегистрировано превышение нормативов по взвешенным веществам от 2,4 до 2,7 раза, по оксиду углерода - от 1,4 до 1,8 раза.

Во время НМУ источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе происходит явление приземной инверсии, когда температура у земли ниже, чем в верхних слоях атмосферы, из-за чего скапливаются вредные вещества.

Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей. Предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.