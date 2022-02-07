В Калужской области введут ограничения на работу мигрантов

КАЛУГА, 7 февраля. /ТАСС/. Иностранным гражданам запретят работать в Калужской области в сфере общепита, транспорта и торговли из-за ряда произошедших конфликтных ситуаций. Также будет сокращено количество выдаваемых мигрантам патентов, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

"Вопрос мигрантов сегодня, пожалуй, наиболее острый. Наша задача - вернуть контроль над ситуацией. В ближайшее время мной будут приняты необходимые решения. Запрет на работу иностранных граждан в общественном питании, транспорте и розничной торговле", - написал Шапша.

Губернатор добавил, что в регионе существенно ограничат количество выдаваемых мигрантам патентов на трудоустройство в регионе, а также организуют прозрачность проверки владения русским языком для тех, кто хочет стать гражданином РФ.

Поводом для принятия таких решений стал ряд резонансных инцидентов с участием мигрантов. Так, в 2022 году суд вынес приговор уроженцу одной из стран ближнего зарубежья, который призывал пользователей соцсетей к террористической деятельности и оправдывал ее. Мужчина получил два года лишения свободы в колонии общего режима и запрет на администрирование интернет-ресурсов на два года. В 2021 году, как сообщалось в региональных СМИ, происходили массовые драки, одна из них - между мигрантами - водителями маршруток. Ряд конфликтных ситуаций с участием детей из семей мигрантов возникали в учебных заведениях области.

По сообщению УМВД России по Калужской области, за 2021 год полицией было принято 113 решений о депортации иностранцев, которые освободились из мест лишения свободы и получили негативные характеристики от ФСИН России. Еще 23 мигранта были признаны угрозой нацбезопасности. На заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при правительстве области в 2021 году был отмечен рост преступности среди мигрантов более чем на 23%.