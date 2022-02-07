В Омске четыре медучреждения начнут прием пациентов с коронавирусом

ОМСК, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Омской области, где с начала февраля заболеваемость COVID-19 выросла на 125%, приняли решение направлять на госпитализацию пациентов с этой инфекцией в три городских больницы и роддом, сообщила пресс-служба регионального Минздрава. Это позволит увеличить коечный на 435 мест, или на 15%.

"Коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией снова наращивается. <…> С 9 февраля прием пациентов вновь начнут: Областная клиническая больница, городская больница № 17, родильный дом № 5, с 11-го, если того потребует ситуация, - городская больница № 7 - всего 435 коек", - сообщили в пресс-службе.

В омском Минздраве ТАСС уточнили, что в настоящий момент в коечный фонд региона входит 2 888 мест. Таким образом введение дополнительных 435 мест увеличит фонд на 15%.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Омской области с начала пандемии заразились 155 885 человек, из которых 133 242 выздоровели и 3 634 умерли. За последние сутки выявлены 2 273 случая заражения, при этом еще 31 января этот показатель составлял 1 007 человек. В регионе уже зафиксирован штамм "омикрон". Как сообщил омский Минздрав, в прививочной кампании приняли участие 1 111 416 жителей региона, из них вторым компонентом вакцины привиты 841 394 человека. План по вакцинации в области - 893 602 жителя.

В Омской области введены QR-коды для доступа в учреждения культуры, кинотеатры, библиотеки, физкультурные учреждения, аквапарки и гостиницы, при посещении предприятий общественного питания, парикмахерских, торговых и торгово-развлекательных центров, за исключением продовольственных магазинов, аптек и салонов связи. С 7 по 21 февраля омские школы, за исключением 9-х и 11-х классов, техникумы и колледжи переведены на дистанционный режим обучения. Власти также решили приостановить диспансеризацию и оказание плановой медпомощи в амбулаторном звене.