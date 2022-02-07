Белгородские власти вдвое увеличат число приютов для животных в этом году

БЕЛГОРОД, 7 февраля. /ТАСС/. Количество приютов для бездомных животных в Белгородской области будет увеличено вдвое - до девяти. Пять новых центров будут открыты в рамках государственно-частного партнерства, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Пять новых приютов для животных планируют открыть в Шебекинском, Валуйском, Алексеевском, Губкинском и Яковлевском городских округах. Приюты будут открыты в рамках государственно-частного партнерства. Вместе с существующими приютами количество мест вырастет с 700 до 1,2 тыс.", - сообщает пресс-служба.

По данным областного правительства, в настоящий момент в регионе действуют четыре муниципальных приюта на 700 мест, два из которых открыты в Белгороде. "Проектные решения по строительству приютов должны быть подготовлены до 17 февраля. Прошу глав муниципалитетов активно включиться в процесс подбора подходящего земельного участка. От выбора локации зависит результативность всех наших усилий", - приводит пресс-служба слова губернатора Вячеслава Гладкова.

Согласно требованиям, площадь земельного участка для размещения приюта будет составлять не менее 0,5 га, а санитарно-защитная зона должна заканчиваться не ближе, чем в 1 км от населенных пунктов. На территории приюта должны располагаться административный корпус, открытые и закрытые вольеры, а также помещение карантина.