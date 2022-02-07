Песков считает, что информацию об увольнении учителя за стихи Хармса нужно перепроверить

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Информация об увольнении в Санкт-Петербурге учителя за чтение школьникам стихов Даниила Хармса и Александра Введенского нуждается в проверке. Такое мнение в понедельник высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На просьбу прокомментировать соответствующие публикации он отметил, что в этой истории, "действительно, нужно разбираться".

"Нужно сначала выяснить, так это было или не так это было. Сейчас такое количество неточной или просто лживой информации, что прямо сиюминутно реагировать на нее - дело незавидное. Нужно сначала все-таки все переподтверждать", - подчеркнул представитель Кремля.

Вопрос, нужно ли вообще оценивать школьную программу по литературе с точки зрения патриотичности авторов, Песков переадресовал в профильное ведомство - Минпросвещения. "Вопрос достаточно сложный", - заметил пресс-секретарь президента.

Ранее пользователь Facebook Серафима Сапрыкина сообщила на своей страничке в соцсети, что в конце декабря 2021 года директор гимназии 168 Центрального района Санкт-Петербурга приказала ей уволиться за чтение десятиклассникам стихов Даниила Хармса и Александра Введенского.

Хармс - советский писатель и поэт. В августе 1941 года он был арестован по обвинению в "пораженческой агитации", на следующий год скончался в заключении. Посмертно реабилитирован в 1960 году. Поэт Введенский также был арестован в 1941 году по обвинению в контрреволюционной агитации, в том же году он скончался. Реабилитирован в 1964 году.