Число пациентов с COVID-19 в стационарах Югры выросло почти на 17% за четыре дня

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 февраля. /ТАСС/. Число пациентов в инфекционных отделениях и ковидных госпиталях Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) достигло 1 510 - почти на 17% больше по сравнению с показателями на 3 февраля. Об этом сообщили ТАСС в Департаменте здравоохранения Югры.

По данным департамента, в четверг, 3 февраля, в больницах региона от коронавируса лечились 1 294 пациента.

"В инфекционных госпиталях Югры на 7 февраля лечение проходят 1 510 пациентов", - рассказал собеседник агентства.

По данным регионального оперативного штаба, в Югре за 6 февраля зафиксировано 3 926 случаев заражения коронавирусом, на 3% меньше, чем сутками ранее. За все время пандемии в регионе заразились 143,3 тыс. человек, 96,5 тыс. выздоровели, 2 200 умерли.

В округе зрелищно-развлекательные мероприятия проводятся с ограничениями по заполняемости зрительных залов и спортивных трибун, подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей. Действует режим самоизоляции граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями, введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов.