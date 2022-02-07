Режим "черного неба" впервые ввели в двух крупнейших городах Хакасии

ТАСС, 7 февраля. Режим неблагоприятных метеоусловий, известный как режим "черного неба", впервые ввели в Абакане и Черногорске. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в министерстве природных ресурсов и экологии республики.

"7 февраля на территории Абакана и Черногорска объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности. Он вводится впервые и предварительно будет действовать два дня - сегодня и завтра", - сказал собеседник агентства.

Во время НМУ источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе происходит явление приземной инверсии, когда температура у земли ниже, чем в верхних слоях атмосферы, из-за чего скапливаются вредные вещества. Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей. Предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.

Абакан - столица и крупнейший город в Хакасии, в нем проживают около 190 тыс. человек. На территории города находится Абаканская ТЭЦ, работающая на угле. Черногорск - второй после Абакана город в Хакасии по численности населения, где проживают более 75 тыс. человек. Находится в 16 км от Абакана. На территории городского округа расположены угледобывающие предприятия.