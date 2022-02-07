В Калужской области создадут федерацию зимнего плавания

КАЛУГА, 7 февраля. /ТАСС/. Представители Обнинского клуба закаливания на личном приеме у губернатора Калужской области Владислава Шапши предложили создать в регионе федерацию зимнего плавания. Эта инициатива поддержана, сообщил Шапша в своем Telegram-канале.

"Этот вид спорта развивается, привлекает молодежь. Минспорта сейчас собирает информацию обо всех клубах закаливания в регионе. Затем можно будет аккредитовать федерацию [зимнего плавания]", - написал он.

В Калужской области "моржи" регулярно устраивают массовые заплывы. Так, в 2022 году более двух десятков человек участвовали в соревнованиях на незамерзающих Сероводородных озерах в Козельском районе. По информации организаторов, с каждым годом количество закаливающихся прибавляется.

По данным Роспотребнадзор, моржевание вызывает кратковременный стресс у организма, который стимулирует адаптивные реакции клеток, в итоге приводя к многочисленным преимуществам для здоровья. Регулярная практика закаливания снижает риск развития респираторных вирусных инфекционных заболеваний, повышает переносимость физических и нервных нагрузок.