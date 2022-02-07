Губернатор Вологодской области Кувшинников выздоровел после перенесенного COVID-19

ВОЛОГДА, 7 февраля. /ТАСС/. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников выздоровел после перенесенной коронавирусной инфекции и в понедельник вышел на работу, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

"Олег Александрович выздоровел, больничный закрыт. Сегодня с утра он вышел на работу. В 14 часов проведет оперативное совещание областного правительства", - сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора.

Ранее, 27 января, Кувшинников сообщил, что заболел, не успев провести ревакцинацию от коронавируса, которая планировалась на 3 февраля. Он отмечал, что переносит инфекцию в легкой форме, с небольшой температурой, находится дома. Позже сообщал, что чувствует себя удовлетворительно, занимается рабочими вопросами из дома по видео-конференц-связи и ждет отрицательного результата контрольного ПЦР-тестирования. Как отмечал Кувшинников, он переносил инфекцию в легкой форме благодаря прививке и ревакцинации в августе прошлого года, без вакцинации последствия могли быть более тяжелыми, "вплоть до моногоспиталя".