Лукашенко утверждает, что его младший сын соревновался с Путиным в стрельбе и выиграл

МИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала "Соловьев Live" рассказал, что его младший сын Николай хорошо владеет огнестрельным оружием.

Глава республики вспоминал о событиях августа 2020 года, когда в стране после президентских выборов начались протестные акции. "Да они (протестующие - прим. ТАСС) и планировали нападение на резиденцию (Дворец независимости - прим. ТАСС), поэтому у меня, кроме пистолета, у меня оружие там, и не только у меня. <...> Но и младший сын, он прекрасно владеет оружием, недавно с Путиным соревновался по стрельбе и выиграл, хотя Путин прекрасно стреляет", - отметил Лукашенко.

Он напомнил, что во время одной из несанкционированных акций ее участники шли к Дворцу независимости. "Я находился в загородной резиденции, переехал сюда, прилетел сюда во Дворец независимости, контролируя все и вся. Я видел, они подняли этот фейк, что вот, как Янукович, он сбежал, уже в Ростове, дети улетели. Я автомат в руки, бронежилет отдел, даже... даже шлем забыл одеть", - сказал Лукашенко. "Никто ничего не дрожал. Ну я знал, как действуют наши ребята, они выполняли все, что я им говорил. Но я им должен показать, что я никуда не сбежал, я здесь, и дети мои тоже, даже самый малыш. Он не шел там, он, как он сказал: "Папа, я не иду ни на кого нападать, я иду защищать своего отца", - отметил Лукашенко.