Законопроект о пределах защиты жилья будут обсуждать с правоохранителями

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Разработанный депутатами от фракции ЛДПР законопроект об исключении пределов допустимой самообороны при защите жилья от вторжения будет всесторонне анализироваться, в том числе при участии правоохранительных органов. Об этом в понедельник ТАСС сообщил глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Это такая тема, которая всегда вызывает вопросы, всегда эмоционально хочется встать на сторону тех, кто проживает в жилом помещении. Наверное, ее нужно совершенствовать с точки зрения законодательной и практической", - сказал депутат.

"Проект будем всячески рассматривать и анализировать вместе с правоохранительными органами. Понятно, что если кто-то врывается [в дом] с очевидными преступными намерениями, то, конечно, нужно себя защищать", - добавил глава комитета.

Крашенинников при этом заметил, что по этому вопросу сложилась противоречивая правоприменительная практика. По его словам, есть мнение, что самооборону при вторжении в жилище надо соизмерять, что сложно в условиях стрессовой ситуации, "другие встают на сторону тех, на кого нападают".

Замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов ранее сообщил, что либерал-демократы разработали законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ, согласно которому не будут считаться превышением пределов необходимой самообороны действия лица, "направленные на защиту от посягательства, сопряженного с насилием, опасным для его жизни или проживающих с ним лиц", либо на защиту имущества при незаконном проникновении злоумышленника в жилье.

Перед внесением в Госдуму законопроект должен получить отзывы правительства и Верховного суда.