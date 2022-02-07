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Законопроект о пределах защиты жилья будут обсуждать с правоохранителями

Глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников заявил, что тему нужно совершенствовать с точки зрения законодательной и практической
Председатель комитета Государственной думы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников Антон Новодережкин/ТАСС
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Председатель комитета Государственной думы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Разработанный депутатами от фракции ЛДПР законопроект об исключении пределов допустимой самообороны при защите жилья от вторжения будет всесторонне анализироваться, в том числе при участии правоохранительных органов. Об этом в понедельник ТАСС сообщил глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

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"Это такая тема, которая всегда вызывает вопросы, всегда эмоционально хочется встать на сторону тех, кто проживает в жилом помещении. Наверное, ее нужно совершенствовать с точки зрения законодательной и практической", - сказал депутат.

"Проект будем всячески рассматривать и анализировать вместе с правоохранительными органами. Понятно, что если кто-то врывается [в дом] с очевидными преступными намерениями, то, конечно, нужно себя защищать", - добавил глава комитета.

Крашенинников при этом заметил, что по этому вопросу сложилась противоречивая правоприменительная практика. По его словам, есть мнение, что самооборону при вторжении в жилище надо соизмерять, что сложно в условиях стрессовой ситуации, "другие встают на сторону тех, на кого нападают".

Замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов ранее сообщил, что либерал-демократы разработали законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ, согласно которому не будут считаться превышением пределов необходимой самообороны действия лица, "направленные на защиту от посягательства, сопряженного с насилием, опасным для его жизни или проживающих с ним лиц", либо на защиту имущества при незаконном проникновении злоумышленника в жилье.

Перед внесением в Госдуму законопроект должен получить отзывы правительства и Верховного суда.

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