Для жителей Москвы с симптомами ОРВИ и ковидом провели более 30 тыс. телеконсультаций

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Свыше 30 тыс. телемедицинских консультаций оказали в поликлиниках Москвы жителям с симптомами ОРВИ и коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса социального развития.

"Поликлиники Москвы оказали уже более 30 тыс. телеконсультаций для жителей с ОРВИ и COVID-19. Только за прошедшие сутки телеконсультации получили почти 3 тыс. москвичей. Доступ к телемедицинскому сервису за то же время получили еще более 23 тыс. горожан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обратиться за телемедицинской консультацией могут жители после первичной аудиоконсультации врача и постановки диагноза ОРВИ или COVID-19. Для этого потребуется приложение "ЕМИАС.Телемедицина". Логин и пароль для доступа к приложению придет в СМС после первичной аудиоконсультации. Сейчас телемедицинский сервис для оказания помощи с ОРВИ и коронавирусом доступен почти 430 тыс. москвичей.

Заявку на первичную аудио консультацию при симптомах ОРВИ можно оставить на портале mos.ru, сайте emias.info или в приложении с электронной медкартой "ЕМИАС.ИНФО".

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 2 511 333 случая заражения, из них 15 442 за последние сутки. Выздоровели 2 047 924 человека, умерли 39 517. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошли 6 756 593 человека, коллективный иммунитет составляет 63,2%.