В Татарстане появится республиканский конкурс на лучшего регистратора брака

КАЗАНЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Управление ЗАГСа кабинета министров Татарстана разработало конкурс на лучшего ведущего церемонии регистрации актов гражданского состояния. Проект соответствующего постановления кабинета министров республики опубликован на портале правительства республики.

"В целях повышения уровня профессионального мастерства сотрудников, осуществляющих полномочия по государственной регистрации актов гражданского состояния в Республике Татарстан, усиления роли и авторитета семьи в обществе кабинет министров Республики Татарстан постановляет утвердить положение о республиканском конкурсе "Лучший ведущий торжественной церемонии регистрации актов гражданского состояния Республики Татарстан" - говорится в документе.

Проводиться конкурс должен не реже одного раза в пять лет. Предполагается, что у конкурса будет два этапа - зональный (в городских округах и муниципальных районах) и финальный. Определять победителей, согласно проекту положения, будут по следующим номинациям: лучший ведущий церемонии бракосочетания, лучший ведущий церемонии имянаречения, лучший ведущий церемонии чествования юбиляров семейной жизни.

Количество зарегистрированных браков в Татарстане выросло до 24,6 тыс. по итогам 2021 года. Республика стала лидером по этому показателю среди регионов Приволжского федерального округа, ранее сообщила на итоговом заседании коллегии управления ЗАГС Татарстана руководитель ведомства Гульшат Нигматуллина.