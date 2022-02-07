Эксперты рекомендовали оставить екатеринбургскому зоопарку старую площадку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Специалисты Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов рекомендовали екатеринбургским властям оставить существующую площадку для зоопарка. При этом в учреждении готовы поддержать инициативу создания второй площадки для новых животных при расширении экспозиции, сообщила в понедельник в Уральском региональном центре ТАСС директор Екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина.

Ранее Прилепина сообщала о планах рассмотрения вариантов площадки для второй очереди зоопарка Екатеринбурга, а также высказывалась о необходимости сохранить при этом существующую площадку "даже в качестве мемориала", так как в 2030 году екатеринбургскому зоопарку исполнится 100 лет.

"На сегодня на основании экспертного заключения, экспертиз, проведенных биологами, зоологами России, специалистами Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов, была рекомендация дана городу, чтобы эту площадку оставить как мемориальную в любом случае. Потому что она комфортна для животных, для населения <…>, и коллекция, которая находится на экспозиции в нашем зоопарке, она благополучна - нет никаких предпосылок для того, чтобы обострять вопрос, куда-то все это сдвигать и переносить. Но если все-таки у города появятся силы и средства для того, чтобы построить вторую площадку, для того чтобы завести уже другие виды животных - копытных, рогатых, больших, представителей местной флоры и фауны, тогда зоопарк готов поддержать любое начинание города", - сказала Прилепина в ответ на вопрос о планах переезда зоопарка на новую площадку.

Екатеринбургский зоопарк был основан в 1930 году и стал первым зоопарком, открытым в азиатской части России. В настоящее время в зоопарке находятся более 1 тыс. животных, которые относятся более чем к 350 видам. Ежегодно зоопарк посещает более полумиллиона человек.