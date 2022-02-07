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Пандемия COVID-19

В НАО закрыли посты контроля ПЦР-тестов и QR-кодов

С начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 4 626 случаев ковида

ТАСС, 7 февраля. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) закрыли посты эпидконтроля, где проверяли наличие ПЦР-тестов на новую коронавирусную инфекцию, и QR-кодов в аэропорту Нарьян-Мара и посадочных площадках в населенных пунктах региона, написал в понедельник в своем телеграм-канале глава НАО Юрий Бездудный.

"Закрыли посты контроля в аэропорту Нарьян-Мара и посадочных площадках в селах. Теперь по прилете не нужно предъявлять результаты ПЦР и QR-коды", - написал глава.

Решение принято на оперативном штабе. "Аргументы очень простые, - добавил Бездудный. - Сегодня распространение идет внутри города. Из других городов болезнь практически не завозится".

С начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 4 626 случаев заболевания COVID-19, за последние трое суток 321 случай. Выздоровели с начала пандемии 3 453 человека. В регионе зарегистрировано 90 летальных исходов от коронавируса.

В округе действует режим повышенной готовности, обязательный масочный режим, система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий, постановление главного государственного санитарного врача по НАО об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям.

Теги
РоссияНенецкий автономный округПандемия COVID-19
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