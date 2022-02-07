В регионах Центральной России ожидается потепление

ТАСС, 7 февраля. Синоптики прогнозируют снегопады, мокрый снег и потепление в дневные часы до плюс одного-двух градусов в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) 7-9 февраля, в том числе, в Брянской, Владимирской, Рязанской и других областях. Местами возможно усиление ветра до 13-14 м/с, сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Наибольшее потепление, по данным синоптиков, ожидается в Воронежской области, где 7-9 февраля из-за прохождения циклона местами будет до плюс четырех градусов в дневные часы, а также мокрый снег, гололед и гололедица. "Завтра и послезавтра - осадки в виде снега и мокрого снега, возможны отдельные капли дождя. Возможно налипание мокрого снега, на дорогах будет скользко, ветер со скоростью 8-13 м/с, температура достаточно высокая: в ночные часы от четырех градусов мороза до одого градуса тепла, а днем - от одного градуса мороза до четырех градусов тепла по области. В Воронеже ночью - около нуля, днем - до двух градусов тепла", - сказала ТАСС ведущий синоптик регионального ЦГМС Галина Губинская.

Около двух градусов тепла прогнозируются 7-9 февраля также в Белгородской, Владимирской, Рязанской, Смоленской, Тульской областях, мокрый снег пройдет преимущественно во вторник и среду, в ночные часы в этих регионах будет до минус один-шесть градусов. "8 февраля будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, ночью преимущественно в виде снега, а днем - мокрый снег, местами слабый туман, гололед. Днем порывы ветра до 14 м/с, температура ночью по области минус один-шесть градусов, днем от минус трех до плюс двух градусов. На 9 февраля - ночью преимущественно снег, а днем мокрый снег, местами слабый гололед. Температура ночью минус один-шесть градусов, а днем от минус трех до плюс двух градусов", - сообщили в ЦГМС по Смоленской области.

В Брянской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областях с понедельника по среду также ожидаются снег, мокрый снег. Температура воздуха днем - от нуля до плюс одного градуса, ночами - до минус четырех-шести градусов.

На сайте Гидрометцентра России отмечено, что потепление связано с прохождением атмосферных фронтов циклона с центром над Прибалтикой. На 9 февраля прогнозируются местами сильные осадки - мокрый снег, снег с дождем, возможен гололед, ветер до 16 м/с.