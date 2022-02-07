Состояние ректора "Шанинки" Зуева ухудшилось

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Состояние здоровья ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, который находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве, резко ухудшилось, он не всегда может сам вставать с кровати. Об этом ТАСС рассказал член ОНК Александр Хуруджи, регулярно посещающий ученого в изоляторе.

"Состояние его здоровья существенно ухудшается, он уже не всегда может встать с кровати. В течение нескольких месяцев ректор "Шанинки" лишен семейных контактов, так как ему не разрешают ни свидания, ни звонки", - сказал правозащитник.

По мнению Хуруджи, в медсанчасти СИЗО Зуеву не могут предоставить необходимое лечение, а в гражданскую больницу ректора не переводят. Как считает правозащитник, лечение явно неэффективно, так как невозможно в условиях следственного изолятора наблюдать и лечить тяжелейшие кардиологические, неврологические и сосудистые заболевания, требующие ежедневно сложной аппаратуры и профильных узких специалистов.

В УФСИН, комментируя сообщения о состоянии здоровья ректора "Шанинки" назвали его "удовлетворительным".

Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания СПЧ заявил, что не видит оснований для содержания Зуева под стражей. Тогда адвокаты подали в прокуратуру, следователю ГУ МВД Москвы и начальнику главка московской полиции ходатайство об освобождении ректора. Также они подали апелляцию на решение продлить ему срок содержания под стражей на два месяца, однако Мосгорсуд отклонил ее.

Уголовное дело, по которому проходит Зуев, возбуждено по факту хищения мошенническим путем денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" нацпроекта "Образование". По делу были арестованы экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, а также исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Никто из них, кроме Крючковой, вину не признает.