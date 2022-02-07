Прощание с кинорежиссером Виктором Бутурлиным состоится 10 февраля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Прощание с режиссером, сценаристом, заслуженным деятелем искусств РФ Виктором Бутурлиным, который умер 5 февраля в возрасте 75 лет, пройдет в Санкт-Петербурге 10 февраля. Об этом в понедельник сообщается на сайте киностудии "Ленфильм".

"Прощание состоится 10 февраля в 12:00 в крематории на Шафировском 12 (средний зал)", - говорится в сообщении киностудии.

Виктор Бутурлин родился 28 июня 1946 года в Москве. В 1972 году окончил режиссерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, в 1981 году - мастерскую Никиты Михалкова на Высших курсах режиссеров и сценаристов в Москве. Работал режиссером в Ивановском и Ленинградском театрах музыкальной комедии. С 1981 года являлся режиссером-постановщиком киностудии "Ленфильм".

Бутурлин дебютировал на "Ленфильме" музыкальной лентой "Аплодисменты, аплодисменты" по сценарию Виктора Мережко. На киностудии он снял фильмы "Экскурсант", "Садовник", "Торможение в небесах", "Ядерное танго" и другие. Среди последних работ режиссера - документальная картина "Одна на всех" о Великой Отечественной войне.

В 1990-2000-х годах режиссер стал широко известен благодаря многосерийным детективам "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила". За вторую работу он был удостоен премии "ТЭФИ". В 2004 году Бутурлину было присуждено звание заслуженного деятеля искусств РФ.