Синоптики сообщили, что температура в регионах Поволжья превысит норму на 7-10 градусов

ТАСС, 7 февраля. Теплая погода установится в ближайшие дни в регионах Приволжского федерального округа (ПФО): температура воздуха превысит климатическую норму на 7, местами на 10 градусов. Об этом сообщил ТАСС в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Погода на этой неделе в Поволжье будет напоминать погоду прошлой недели. В регионы будет поступать относительно теплый и влажный воздух из Атлантики. Погоду будут определять циклонические вихри, и поэтому она будет облачной с осадками в Среднем Поволжье, преимущественно в виде снега. При этом температурный режим будет превышать климатическую норму на 7, местами 10 градусов. Общее количество осадков в виде снега и мокрого снега может составить 10-12 мм в неделю в среднем", - рассказал Синенков.

В целом в регионах ПФО днем температура воздуха будет близка к нулю, а по ночам - в пределах минус 5 - минус 7 градусов. Так, оттепель придет в Нижний Новгород уже во вторник - синоптики прогнозируют около 0 - минус 2 градусов. Такая погода продержится и в среду. При этом будет облачно, ожидается снег от слабого до умеренного. С четверга температура немного понизится в пределах от минус 1 до минус 3 градусов днем и до минус 5 градусов ночью. В начале следующей недели синоптики ожидают понижение до минус 10 градусов.

В Саратове почти всю неделю днем ожидается температура до минус 1 - минус 3 градусов днем и до минус 5 градусов по ночам. Умеренный и сильный снег пройдет в Саратове во вторник и среду, затем установится облачная погода.

В Кирове на этой неделе ожидается до минус 3- минус 5 градусов днем и до минус 7 градусов ночью. Погода будет преимущественно облачной. При этом во вторник прогнозируется небольшой снег, который в среду и четверг усилится до умеренного. Примерно такая же температура ожидается днем и в Самаре, однако по ночам будет прохладнее - столбик термометра опустится до минус 8 градусов. Здесь почти без перерыва будет идти снег, только в конце недели установится погода с прояснениями без существенных осадков.

В Перми будет облачно, в начале недели ожидается небольшой снег. В дневные часы температура воздуха составит минус 6- минус 8 градусов, по ночам - минус 10 - минус 12 градусов. В конце недели станет немного теплее - днем столбик термометра поднимется до минус 5 градусов, ночью - до минус 8 градусов. В выходные также ожидается слабый и умеренный снег.

В Оренбургской области ожидается значительное похолодание. По данным Приволжского УГМС, столбики термометров уже во вторник ночью опустятся местами до минус 20 градусов. При этом будет облачно с прояснениями, возможен снег. "В понедельник центр циклона двинется на восток, а в тыл ему устремится арктическая воздушная масса, что приведет к рекордному понижению температурного фона", - поясняет дежурный синоптик Алла Бурсакова на сайте ведомства.

Об уборке снега

Регионы ПФО продолжают борьбу со снегом, который выпал на прошлой неделе. Так, в Ульяновской области выпала месячная норма осадков. Все силы дорожных служб брошены на борьбу со снегом. Проезжая часть сократилась практически вдвое из-за сугробов, а автомобилистам пришлось приложить немало усилий, чтобы откопать свое транспортное средство, передает корреспондент ТАСС.

В Перми наступила оттепель, однако количество снега пока не уменьшилось. В соцсетях распространяются видео, на которых видно, как с крыш падают глыбы льда. В одном из таких видеороликов очевидец заснял, как глыба упала на автомобиль, водитель не пострадал. В целом за зиму с улиц Перми вывезли уже 1 млн кубометров снега, при этом за аналогичный период 2021 года было вывезено только 692 тыс. кубометров снега, передают городские власти.

С территории Ижевска с начала зимы вывезены рекордные 600 тыс. кубометров снега, рассказал в понедельник на аппаратном совещании органов госвласти вице-премьер Удмуртии Ильяс Ханнанов. Глава республики Александр Бречалов поручил главам городов разделить территории муниципалитетов на небольшие участки для удобства проведения работ по очистке от снега. "Предлагаю разбить каждый район в городе на 15-20 участков, и за каждым из них должно быть закреплены ответственные, в том числе представители администраций, депутаты Гордум, управляющие компании, старшие по домам. Все работы в обязательном порядке должны быть на личном контроле у глав муниципалитетов", - сказал он.

В Кирове, где в ночь на понедельник выпал снег, на улицы вывели максимальное количество коммунальной техники, сообщили в пресс-службе администрации города. В середине недели в Кирове также ожидаются сильные снегопады. Синоптики также прогнозируют на дорогах накат и гололедицу.