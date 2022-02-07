Матрешка стала новым символом посольства Израиля в России

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Новым символом посольства Израиля в России стала русская матрешка. Расписная кукла символизирует связь между народами двух стран, рассказал корреспонденту ТАСС пресс-атташе израильского диппредставительства Рами Теплицкий.

По его словам, оригинальный сувенир был разработан по случаю 30-летия возобновления российско-израильских дипломатических отношений. "Матрешку в Израиле и во всем мире рассматривают как национальный символ России. Эта игрушка показывает связь между нашими народами", - отметил дипломат.

Матрешка раскрашена в белый и синий цвета - цвета флага Израиля. На кукле изображена звезда Давида, а также логотип посольства Израиля в Москве.

Первым обладателем матрешки стал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Сувенир ему вручил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

"Чтобы выбрать имя для куклы, посольство объявило конкурс в соцсетях. Победитель получит игрушку в подарок", - добавил Теплицкий.

Дипломатические отношения между СССР и Израилем были установлены в мае 1948 года, но были прерваны в июне 1967 года после начала Шестидневной войны. В 1985 году начались переговоры о восстановлении связей, двумя годами позже возобновились контакты по консульской линии, а 18 октября 1991 года дипломатические отношения были восстановлены в полном объеме.