Выставка к 200-летию Омской области открылась в парке "Россия - моя история"

ОМСК, 7 февраля. /ТАСС/. Выставка, посвященная 200-летию Омской области, которое отмечается в этом году, открылась в историческом парке "Россия - моя история" в Омске. Этой экспозицией, рассказывающей об истории и достижениях региона, дан старт официальной программе юбилейных мероприятий.

"Я от всей души поздравляю всех с юбилеем - 200-летием Омской области. Это действительно большой срок и богатая история. Хотелось бы, чтобы выставка, которую мы сегодня открываем, и сама юбилейная дата подтолкнули омичей к тому, чтобы лучше узнать историю малой родины и своей семьи. Очень важно знать свои корни. Это дает основу для веры в себя, в свою землю, свою страну", - заявил на церемонии открытия выставки губернатор Омской области Александр Бурков.

По словам министра культуры региона, дата открытия выставки выбрана неслучайно - именно в 7 февраля 1822 года (26 января по старому стилю) был подписан указ о создании Омской области. "И именно этой выставкой мы даем старт программе празднования юбилея региона, - рассказал ТАСС Трофимов. - Программа будет включать самые различные мероприятия. Очень важно, что в программе задействованы все наши районы, это будет по-настоящему общий праздник".

На экспозиции представлены исторические документы, включая оригинал копии указа о создании Омской области, направленный в новоиспеченный регион, проект первого герба, автографы генерал-губернаторов. Различные экспонаты рассказывают об основных этапах развития области и достижениях в советский и современный период, нынешнем состоянии сфер культуры, промышленности, сельского хозяйства и других направлений.

"Эта выставка будет работать весь юбилейный период, в течение которого она будет насыщаться и развиваться, - добавил Трофимов. - Экспозиция представлена и в интернете, где она даже подробнее и богаче, потому что невозможно здесь показать все наши достижения". Познакомиться с выставкой, которая будет тиражироваться, смогут также жители Москвы и всех муниципальных районов Омской области.

О создании Омской области

Омская область была создана в 1822 году указом императора Александра I "О разделении сибирских губерний на Западное и Восточное управления". Согласно документу новый сибирский регион был учрежден в составе Западно-Сибирского генерал-губернаторства. В Омскую область вошли внутренние округа Петропавловский, Семипалатинский, Усть-Каменогорский (территория современного Казахстана) и Омский, а также семь внешних округов.

В 1838 году Николай I своим указом ликвидировал новое территориальное образование, при этом сам Омск стал столицей Западно-Сибирского генерал-губернаторства. Снова свое название регион получил уже в 1934 году. Тогда Омская область, в которой сегодня 32 района, простиралась от границ Казахстана до Карского моря и была одним из крупнейших регионов СССР, состоящем из 67 районов.