В Свердловской области в этом году планируют запустить два турмаршрута по железным дорогам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Свердловские власти планируют запустить в регионе два маршрута для туристов по железным дорогам в 2022 году. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона в понедельник.

"Свердловские власти делают акцент на развитии путешествий по железной дороге. В 2022 году в регионе планируется запустить два маршрута к местам, любимым у туристов. В настоящее время правительство Свердловской области совместно с РЖД прорабатывают варианты развития железнодорожного туризма с использованием разветвленной сети пригородных маршрутов", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, с мая по сентябрь планируется запустить специальные поезда в сторону природного парка "Оленьи ручьи". В этом направлении из Екатеринбурга до остановки "Бажуково" планируется запустить современный подвижной состав на 230 мест. Также планируется этой весной запустить дополнительные комфортные электропоезда "Ласточка" до Каменска-Уральского. Для путешественников подготовлена программа выходного дня.

"С апреля в Каменск-Уральский можно будет приехать в субботу утром на "Ласточке", время в пути составит всего полтора часа, и вечером того же дня вернуться в Екатеринбург. Для туристов будут работать наши ключевые музеи - краеведческий, геологический, можно заказать экскурсию на колокольный завод, прокатиться на речном трамвайчике, посетить соревнования по мотокроссу", - цитируют в департаменте директора Центра развития туризма Каменска-Уральского Марину Чистякову.