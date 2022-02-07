В Севастополе из-за ОРВИ и коронавируса на карантин закрыли 168 классов и одну школу

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. В Севастополе из-за превышения эпидпорога по респираторным инфекциям закрыли одну школу и отдельные классы в 46 школах, сообщила начальник территориального отдела Роспотребнадзора по городу Севастополю Анна Мелюх в понедельник на аппаратном совещании городского правительства.

Ранее вице-губернатор Александр Кулагин сообщил, что число новых случаев коронавируса в Севастополе за неделю составило максимум за все время пандемии - заражены 3 364 человека. При этом темпы прироста снизились.

"У нас закрыто 168 классов в 46 школах. Порог [эпидемический по всем респираторным инфекциям] у нас превышен в двух школах - сейчас решается вопрос о переводе их на дистанционное обучение. Полностью у нас закрыта одна школа, до 9 февраля", - сказала Мелюх.

Она уточнила, что в целом по городу превышение эпидпорога по респираторным инфекциям - 247%. В этом показателе учитывается как коронавирус (составляет 28% от всех случаев), так и иные инфекции.

Ситуация с коронавирусом в Севастополе к концу осени стабилизировалась, но в последние недели вновь фиксируется рост - в отдельные дни число новых заражений достигало максимумов, превышая 400 или 500 заражений в сутки. В городе действует режим повышенной готовности. Среди ограничений обязательный масочный режим в общественного транспорте и помещениях, требования о социальной дистанции, требования, касающиеся вакцинации сотрудников предприятий, взаимодействующих с большим количеством людей. Севастополь первым из регионов России в конце 2021 года достиг коллективного иммунитета, но вакцинация продолжается. 24 января губернатор Михаил Развожаев заявил, что не планирует введение дополнительных ограничений.