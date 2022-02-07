Премьер Израиля пообещал ответ на обвинения полиции в незаконной слежке с помощью Pegasus

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет пообещал в понедельник "не оставить без ответа" обвинения в масштабном использовании полицией страны шпионской программы Pegasus для взлома телефонов израильских общественных деятелей и журналистов. Соответствующее заявление премьера распространила его канцелярия.

"Сообщения в отношении [использования программы] Pegasus, если они верны, очень серьезны. Мы не оставим это без ответа. Предполагаемые факты и события очень серьезны", - сказал Беннет.

Премьер добавил, что "Pegasus и аналогичные программы являются важными инструментами в борьбе с терроризмом и тяжкими преступлениями, но они не предназначались для использования в кампаниях по сбору информации, направленных против израильской общественности или должностных лиц". "Мы должны понять, что именно произошло", - продолжил он.

По словам Беннета, "в данный момент заместитель юридического советника правительства Амит Мерари конкретно и быстро изучает факты". "В скором времени правительство назначит нового юридического советника" взамен ушедшего с поста после завершения срока в прошлом месяце Авихая Мандельблита, продолжил он, отметив, что "уже через несколько часов" намерен "проконсультироваться с соответствующими министрами и новым юридическим советником правительства" по этому вопросу.

Специальное заседание кабмина Израиля по утверждению кандидатуры нового юрсоветника, который автоматически становится и генеральным прокурором страны, назначено на вторую половину дня понедельника, сообщила ранее канцелярия премьера.

Программа Pegasus

Ранее в понедельник израильская экономическая газета Calcalist опубликовала статью, в которой утверждается, что израильская полиция использовала без санкции суда программу Pegasus компании NSO Group для слежки за политиками, руководством государственных служб и ведомств, бизнесменами, журналистами и общественными деятелями.

Calcalist с ноября 2021 года публикует серию расследований о незаконном использовании программ-шпионов израильскими правоохранителями. В январе полицейская пресс-служба указала в ответ, что полиция закупает у сторонних компаний программное обеспечение и технологические средства в области связи и кибербезопасности, но использует их только с разрешения суда.

В середине лета прошлого года базирующаяся во Франции неправительственная организация Forbidden Stories и 17 СМИ различных государств опубликовали результаты расследования, в которых утверждается, что ряд стран мог вести слежку за десятками тысяч человек по всему миру с помощью троянской программы для мобильных телефонов Pegasus. Как сообщила британская газета The Guardian, участвовавшая в журналистском расследовании, целями слежки мог быть ряд руководителей международных организаций, правительств и государств.

В самой израильской компании NSO Group, разработавшей программу, утверждают, что право на использование программы Pegasus предоставляется исключительно государствам и государственным агентствам по специальному разрешению израильских властей.